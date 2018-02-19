​Сбербанк реализовал первую сделку по новой Программе льготного кредитования Минэкономразвития России

16 февраля 2018 года, Москва — Пермское отделение Сбербанка реализовало первую сделку в рамках новой Программы льготного кредитования Минэкономразвития России, заключив договор на предоставление невозобновляемой кредитной линии с ООО «Уральский завод пластификаторов» на сумму 150 млн руб. Данные средства будут направлены на развитие производства — приобретение внеоборотных активов, приобретение оборудования для компаундирования и гранулирования мягкого ПВХ.

Процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 6,5 %. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.

Лимит средств на выдачу кредитов на льготных условиях на 2018 г. на ПАО Сбербанк в соответствии с заключенным Соглашением установлен в размере 3,2 млрд руб. На текущий день объем сделок, готовых к заключению под данную программу, составляет порядка 20 млрд руб., что значительно превышает объем выделенных на Банк средств в рамках Соглашения.

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров отметил: «Соглашение, заключенное между Сбербанком и Минэкономразвития России, — это еще один инструмент для обеспечения доступного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставление льготных кредитов в рамках программы открывает значительные возможности в обеспечении доступности долгосрочного инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса при реализации значимых проектов приоритетных отраслей».

Ранее Сбербанк и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Публичному акционерному обществу ʺСбербанк Россииʺ на возмещение недополученных им доходов по кредитам, выданным в 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях по льготной ставке». Программа является государственным механизмом финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и реализуется Минэкономразвития России.