​Российский керлингист, завоевавший бронзовую медаль на ОИ, покинул олимпийскую деревню

Российский керлингист Александр Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню, сообщает «Meduza» со ссылкой на Reuters.

Ранее появилась информация, что в пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония. Вскрытие допинг-пробы Б Крушельницкого состоится 19 февраля.

Отметим, что директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что не исключает, что Крушельницкому могли подмешать запрещенный препарат в еду или напиток.

«Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий. Если образец Б будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята», — сказал Адамс.