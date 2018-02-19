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​Госдеп рассматривает возможность введения новых санкций против России

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что власти США могут расширить санкционные списки россиян, сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал CBS.

«Мы уже предотвратили несколько сделок по продаже оружия из России. Также мы рассматриваем возможность введения санкций против новых лиц», - сказал Тиллерсон.

Напомним, что подписанный в августе 2017 г. президентом Дональдом Трампом закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предусматривает возможность ужесточения антироссийских санкций и введение ограничительных мер в отношении любых компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского обороно-промышленного комплекса.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 123, комментариев: 1


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Комментарии:
tanatos49
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Сегодня в 11:49
>>предотвратили несколько сделок по продаже оружия из России<<
Ничего личного, просто бизнес.
То есть, все на борьбу с российскими чиновниками и их счетами в западных банках! Санкции не против России, а против кровавого тирана!
Больше санкций богу санкций! Аминь.

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