По итогам 2017 года в Югре наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ на 12 процентов.

По словам главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД, положительных результатов удалось добиться благодаря профилактике. За последний год число людей, прошедших тестирование на ВИЧ, увеличилось на девять с половиной процентов. В прошлом году обследовано 497 тысяч человек, что составляет 30 проентов населения региона.

Однако специалисты напоминают, что, несмотря на достигнутые успехи, эпидемическая ситуация в Югре остается напряженной.