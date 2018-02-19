​Команда России вошла в пятерку лучших на Олимпиаде по общему числу наград

Олимпийская команда России вошла в число первых пяти лучших сборных по общему числу медалей, завоеванных на Олимпиаде, сообщает "Интерфакс".
После воскресного розыгрыша наград в копилке россиян стало 11 медалей – 3 серебряные и 8 бронзовых.
Однако в традиционном медальном зачете, приоритет в котором дается команде, на счету которой больше золотых или (при равенстве) серебряных медалей, Россия опустилась с 19 на 20 место.
Хей, "свободные" журналисты! "Команда олимпийских спортсменов ИЗ России", вот так нужно. Вы ж не какие нибудь имперцы и ватники?