В дагестанском Кизляре во время празднования Масленицы произошла стрельба. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, стрелявшими были муж и жена. В итоге пять человек погибли, трое ранены, среди них есть бойцы Росгвардии. Мужчина, стрелявший в толпу, был убит силовиками.
В Дагестане на Масленице муж с женой устроили стрельбу. Пятеро погибли
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