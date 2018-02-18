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​В Дагестане на Масленице муж с женой устроили стрельбу. Пятеро погибли

В дагестанском Кизляре во время празднования Масленицы произошла стрельба. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, стрелявшими были муж и жена. В итоге пять человек погибли, трое ранены, среди них есть бойцы Росгвардии. Мужчина, стрелявший в толпу, был убит силовиками.


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Сегодня в 20:00, просмотров: 112, комментариев: 0


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