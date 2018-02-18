Восьмую бронзовую медаль в Пхенчане выиграла Россия на соревнованиях по фристайлу. Пьедестал замкнул Илья Буров. На втором месте в этой дисциплине оказался китаец, а вот золото завоевал украинский атлет Александр Абраменко. Это – первая золотая медаль Украины на этой Олимпиаде. В активе России – три серебряных и восемь бронзовых наград.
Еще одна бронза в копилке российской сборной – по фристайлу. А золото в этой дисциплине забрала Украина
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