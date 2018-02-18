Российский спортсмен, завоевавший бронзовую медаль в керлинге, Александр Крушельницкий, был заподозрен в употреблении мельдония, пишет "Эхо Москвы". Разбирательство и вторичную проверку этого проведут завтра. Как рассказывает первый вице-президент федерации керлинга России Александр Созин, их спортсмены не употребляют мельдоний с момента его запрета в 2015 году.
Опять допинг. В употреблении запрещенного препарата заподозрили бронзового призера Пхенчанга А. Крушельницкого
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