​Российским олимпийцам посоветовали меньше сидеть в соцсетях, дабы не попадаться на провокации

Руководство российской делегации в Пхенчане рекомендовало нашим спортсменам меньше проводить времени в соцсетях, дабы не попасться на деморализующие провокации, которые могут негативно сказаться на качестве выступления. Эти слова главы делегации Станислава Позднякова цитирует РБК.

По словам Позднякова, «околоспортивные разговоры», выражающиеся, в частности, в критике олимпийцев за «непатриотичное» выступление в Пхенчане под нейтральным флагом, в конечном итоге не приводят ни к чему хорошему, а только играют на руку соперникам. Поздняков также отметил, что сам ранее попался на удочку сетевых провокаторов: «В 2008 году я после четырех золотых медалей и одной бронзовой закончил карьеру четвертым местом, после тогокак прочитал комментарии и перечеркнул все, над чем работал».