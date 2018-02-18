​Опять авиакатастрофа. На этот раз – в Иране. На борту было 66 человек

Самолет ATR-72 потерпел крушение под городом Семир в Иране. Как пишет "Интерфакс", на борту было 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел из Тегерана в Ясудж и вскоре пропал с радаров. Он разбился в гористой местности, что затрудняет поисковую и спасательную операцию. Как пишут местные СМИ со ссылкой на жителей тех районов, они полагают, что пилоты пытались посадить судно перед авиакатастрофой.

Напомним, что буквально неделей ранее трагедия случилась в России – Ан-148 упал в Подмосковье и унес жизни 71 человека.