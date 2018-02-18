​Очередная серебряная медаль в копилке России – ее принесла лыжная эстафета

Еще одну серебряную медаль получила российская сборная на Олимпиаде в Пхенчане. Ее добыли четверо лыжников: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Они завершили эстафету 4 по 10 км на втором месте, уступив Норвегии и оставив позади французов. Теперь в копилке России три серебряные и семь бронзовых наград Олимпиады. Сегодня, 18 февраля, разыгрывается шесть комплектов наград, в двух из которых золотые медали уже забрала Норвегия.