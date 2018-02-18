В сети появился ролик, призывающий всех на выборы. Там пассивных избирателей пугают геями и призывом в армию // ВИДЕО

В соцсетях набирает обороты кампания по повышению явки на президентских выборах. Судя по всему, в рамках борьбы за гражданскую активность был выложен забавный ролик, мотивирующий пойти на выборы. Там немолодой мужчина (его сыграл актер Сергей Бурунов, известный по передаче «Большая разница») ругается с женой, изъявляя желание 18 марта поспать, а не вставать в какую-то рань, чтобы идти на выборы, на которых «и без нас выберут».

Затем он просыпается от стука в дверь и вручения ему повестки от трех военных, включая одного темнокожего. По их словам, новый президент повысил возраст военнообязанных до 60 лет. Далее сын героя в пионерском галстуке просит у него 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне обнаруживается «гей на передержке», с явным указанием, что если ему не найдется пара, то парой придется стать герою ролика. После герой просыпается уже по-настоящему, и, испуганный возможными последствиями неявки на выборы, срочно будит жену и зовет ее на избирательный участок.

Кем был создан этот ролик, в рамках какой кампании и за какие деньги – журналистам пока выяснить не удалось.