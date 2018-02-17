Российские хоккеисты разгромили команду США на Олимпиаде в Пхенчхане

Российские хоккеисты обыграли сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 4:0 и попали в четвертьфинал, сообщает Lenta.ru.

Счет в матче на 7-й минуте открыл нападающий Николай Прохоркин. Позже 24-летний форвард удвоил преимущество россиян, оформив дубль на 22-й минуте. Также двумя забитыми шайбами (на 40-й и 42-й минутах) отметился ветеран команды Илья Ковальчук.

Команда Олега Знарка на групповом этапе играла со сборными Словакии и Словении. Матч со словаками сложился для россиян неудачно — 2:3. На встрече со словенцами российские хоккеисты реабилитировались, одержав крупную победу — 8:2.

Ничья в основное время между сборными Словении и Словакии (2:2) обеспечила российским хоккеистам первое место в группе.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.