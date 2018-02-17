Режиссер Алексей Герман-младший поддержал Серебренникова на премьере своего «Довлатова»

Алексей Герман-младший на Берлинском кинофестивале выступил в защиту режиссера Кирилла Серебренникова и опроверг наличие в России «тотальной цензуры». На Берлинале Герман-младший представил свой фильм «Довлатов», сообщает «Ведомости».

«Есть представление, что Россия – это Северная Корея, но это не так. <…> Да, существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят. Например, судьба Кирилла Серебренникова, я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен и неоднократно об этом говорил», – цитирует режиссера «Интерфакс».

Герман-младший заявил, что если бы в России была тотальная цензура, как в СССР, то фильм «Довлатов» не был бы снят.

Режиссер Кирилл Серебренников с 23 августа 2017 г. находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества.