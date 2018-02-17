Россияне должны почти 5 триллионов рублей

В прошлом году суммарная задолженность россиян приблизилась к 5 трлн рублей, за пять лет долги россиян по исполнительным производствам возросли более чем в два раза, сообщает РБК.

В 2017 году приставам удалось взыскать с россиян около 14% от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов. Об этом говорится в проекте доклада Федеральной службы судебных приставов о деятельности в 2017 году, размещенном на сайте ведомства.

По сравнению с 2016 годом задолженность россиян возросла с 4,76 трлн до 4,87 трлн рублей. В прошлом году удалось взыскать 663 млрд рублей, что на 72,8 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Из этих 663 млрд рублей в пользу граждан и юридических лиц приставы взыскали большую часть — 448,6 млрд рублей.

При этом в 2017 году увеличилось количество возбужденных исполнительных производств: на 6 млн, до 60,2 млн. На исполнении в прошлом году находилось 84,6 млн дел.