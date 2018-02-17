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Россия завоевал очередную медаль на Олимпиаде

Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает «Ведомости». От завоевавшей золото сборной Норвегии россиянки отстали на 43,3 секунды, от занявшей второй место сборной Швеции – на секунд 41,3 секунды.

Женскую эстафету за команду Олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Это седьмая бронзовая медали российских спортсменов на Олимпиаде. После восьми дней соревнований у России еще две серебряных медали и ни одного золота.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 174, комментариев: 0


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