Россия завоевал очередную медаль на Олимпиаде

Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает «Ведомости». От завоевавшей золото сборной Норвегии россиянки отстали на 43,3 секунды, от занявшей второй место сборной Швеции – на секунд 41,3 секунды.

Женскую эстафету за команду Олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Это седьмая бронзовая медали российских спортсменов на Олимпиаде. После восьми дней соревнований у России еще две серебряных медали и ни одного золота.