Владелец «Магнита» продал компанию госбанку

Основатель и крупнейший акционер второй по выручке сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании, сообщает РБК. Стороны подписали соответствующий договор на инвестиционном форуме в Сочи.

Сумма сделки составила около 138 млрд рублей: госбанк оценил одну акцию «Магнита» почти в 4661 рублей, что на 4% меньше цены на закрытии торгов в четверг, 15 февраля. У Галицкого, который создал компанию 25 лет назад и все это время был ее руководителем, останется 3% акций.

Новым гендиректором компании уже в пятницу, 16 февраля, совет директоров «Магнита» назначил Хачатура Помбухчана, ранее занимавшего должность финансового директора и председателя совета. С пятницы совет возглавляет Аслан Шхачемуков, директор по экономической безопасности и организационным вопросам. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет переизбран совет директоров, назначено на 19 апреля.

Сама компания останется публичной, обещает ВТБ. По данным на 30 июня 2017 года в свободном обращении находится более 63,5% акций ретейлера. Крупнейшим миноритарием «Магнита», по данным Bloomberg на 16 февраля, является структуры американского фонда Dodge & Cox с 6,5%.