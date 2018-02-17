Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году — об этом свидетельствует обвинительный акт, опубликованный на сайте ведомства, передает Газета.ру.

Согласно документу, россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США. Кроме того, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а других пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, передает RT.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — отмечается в документе, подписанном спецпрокурором по расследованию дела о «российском вмешательстве» Робертом Мюллером.

В числе обвиняемых значатся Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Согласно документу, обвиняемые занимались организацией и координацией протестов в США с июня 2016 года. При этом заявляет спецпрокурор, указанные граждане притворялись американскими активистами и создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, с помощью которых продвигались протесты.