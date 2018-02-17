Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады. Впервые в истории

Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает Lenta.ru.

Спортсменки обыграли сборную Швейцарии со счетом 6:2. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Анна Шохина (7-я и 53-я минута), Виктория Кулишова (33-я), Лиана Ганеева (38-я), Елена Дергачева (47-я) и Ольга Сосина (59-я).

На групповом этапе представительницы «Олимпийских атлетов из России» не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

Россиянки впервые в истории пробились в 1/2 финала Олимпиады. Соперником хоккеисток за выход в финал станет сборная Канады.