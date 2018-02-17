В Югру приедут ватерполисты мирового уровня

С 26 по 28 февраля 2018 года в Ханты-Мансийске пройдет четвертый тур отборочного этапа Мировой лиги по водному поло среди женских команд. Национальные сборные России и Испании определят победителя на базе плавательного бассейна Югорского государственного университета. Матч состоится 27 февраля в 18:30.

Как сообщила президент Федерации плавания и водного поло Югры Оксана Веревка, соревнования являются важной составляющей системы международных соревнований по водному поло FINA.

«Ханты-Мансийск примет матч между командами России и Испании. Сборная России является действующим бронзовым призером Чемпионата мира 2017 и бронзовым призером Олимпийских игр — 2016, в прошлом году в Мировой Лиге по водному поло команда завоевала бронзовую медаль. - сообщила президент Федерации плавания и водного поло Югры Оксана Веревка. - Наши соперницы, сборная Испании, является одной из сильнейших команд мира, среди заслуг которой серебро Чемпионата мира 2017, поэтому игра обещает быть интересной, захватывающей, а, если учесть, что это женское водное поло, то еще и очень эмоциональной».

Поддержать россиянок и насладиться красивой игрой сильнейших ватерполисток мира могу все желающие. Вход на матч свободный.

Справка: Мировая лига водного поло – это коммерческое соревнование национальных сборных команд, которое проводится под эгидой Международной федерации плавания (FINA) с 2002 года среди мужских команд и с 2004 года среди женских. Розыгрыш Мировой лиги проходит в два этапа. Первый этап представляет собой серию зональных турниров. Одна или две лучшие команды из каждой зоны (Америки, Африки, Азии и Океании и нескольких групп зоны Европы) выходят в Суперфинал, в котором по системе плей-офф, оспаривают звание сильнейших в мире.