​ЦИК не считает интервью кандидатов агитацией

Центризбирком отклонил жалобу на интервью кандидата в президенты от Российского общенародного союза Сергея Бабурина в эфире «Эха Москвы», сообщает «Meduza» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

Гришина объяснила, что в передаче «Разбор полета» нет признаков агитации. У ведущих «цель была информационная», а не агитационная. Она отметила, что нарушений не было даже в ответе на вопрос «Что вы хотите изменить конкретно?», хотя по закону агитацией признается любое «описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата».