​ЦИК не считает интервью кандидатов агитацией

Центризбирком отклонил жалобу на интервью кандидата в президенты от Российского общенародного союза Сергея Бабурина в эфире «Эха Москвы», сообщает «Meduza» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.
Гришина объяснила, что в передаче «Разбор полета» нет признаков агитации. У ведущих «цель была информационная», а не агитационная. Она отметила, что нарушений не было даже в ответе на вопрос «Что вы хотите изменить конкретно?», хотя по закону агитацией признается любое «описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата».
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00