​Российская конькобежка Воронина завоевала третью медаль за день на Олимпиаде

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль в забеге на 5000 метров на Олимпийских играх, сообщает «Meduza».
Золото завоевала Эсме Виссер из Нидерландов. Серебро — у Мартины Сабликовой из Чехии.
Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль в забеге на 5000 метров на Олимпийских играх, сообщает «Meduza».
Золото завоевала Эсме Виссер из Нидерландов. Серебро — у Мартины Сабликовой из Чехии.
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Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00