​Центробанк намерен запретить уличные табло с курсами валют

Центральный банк России хочет запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло, сообщают «Ведомости». Проект поправок, опубликован на сайте ЦБ.
В инструкцию предлагается включить новый пункт 2.5, запрещающий «размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, <…> в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка (филиала), или вне их».
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00