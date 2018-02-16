​Суд отклоинл жалобу Собчак об отмене регистрации Путина в качестве кандидата

Верховный суд России отказал в удовлетворении требования Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах, сообщает «Интерфакс».
«В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" отказать», – огласил решение ВС судья Николай Романенков.
Верховный суд России не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента.