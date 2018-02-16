Сургусткий район стал частью маршрута российско-канадской пары путешественников

На днях в Сургут приехала российско-канадская пара путешественников Евы и Джона Махони. З несколько дней гости посмотрели достопримечательности города и района и поделились своими впечатлениями. Для них посещение крупнейшего муниципалитета Югры стало частью маршрута кругосветного путешествия.

«В день приезда нам удалось погулять по городу, но самые необычные впечатления мы получили, когда поехали в Сургутский район на одно из стойбищ хантов. Мы успели покататься на санях, увидели огромное количество северных оленей, попробовали строганину из щуки. Когда возвращались нас везли на санях, и мы наслаждались красивейшим видом северного неба», - делятся впечатлениями семья путешественников.

Поездка Евы и Джона в Сургут не была случайной. Как они рассказывают, еще 1,5 года назад одна из подписчиц Youtube-канала, созданного путешественниками, пригласила их на Север. И хоть они провели немного времени в Югре успели оценить ее природу, а Джон – сравнить наш климат с его родной Канадой.

«Канада большая и климат везде разный, у нас, скажем, есть свой аналог Краснодара. Сейчас в Сургуте погода похожа на климат из мест, откуда я родом – Новая Шотландия. Хотя я понимаю, что здесь бывает даже холоднее чем у меня дома», - рассказал Джон.

В планах у пары повторить «кругосветку» и вновь посетить русский Север.