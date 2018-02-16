Югорчане смогут обратиться за бесплатной юридической помощью в случае если пострадали от недобросовестных застройщиков

В рамках очередного заседания регионального правительства были внесены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Югре». Законопроектом предусматривается возможность представления бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
«Законопроектом предусматривается возможность представления бесплатной юридической помощи гражданам, включённым в реестр пострадавших граждан, сформированный в соответствии с федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Предлагаемые изменения позволят защитить права и законные интересы граждан, нарушенные в результате действий или бездействия застройщиков на территории Югры», - подчеркнул первый заместитель главы региона Геннадий Бухтин.
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00