Чтобы решить проблему аварийного жилья в Сургутском районе требуется 27 миллиардов рублей

На территории Сургутского района непригодными для проживания признано 470 тысяч квадратных метров жилья. Власти муниципалитета активно борются с данной проблемой.

«В рамках расселения, мы реализуем два проекта, финансируемые округом, а также по программе, утвержденной на местном уровне. Благодаря этому, удалось расселить 15 домов, основная часть которых находится в поселках Белый Яр и Солнечный. Последний, сейчас является наиболее проблемной территорией», - сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений администрации района Вячеслав Шагин на встрече с сургутскими журналистами.

Чтобы решить проблему аварийных домов, которых на территории района насчитывается больше 800, требуется 27 миллиардов рублей. В 2018 году из окружного бюджета на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Впрочем, в течение года сумма может увеличиться, когда произойдет перераспределение бюджетных средств. Собственными силами решает проблему сноса аварийного жилья и сам муниципалитет. В бюджет Сургутского района на 2018 год на программу ликвидации «деревяшек» заложено около 300 миллионов рублей.

«Местная программа направлена не только на переселение, но и на субсидирование для улучшения жилищных условий населения. Многие собственники предпочитают продать свою квартиру и переехать самостоятельно. Наша программа помогает жителям найти для себя лучшие жилищные условия. Учитывая, что выплата рассчитывается по рыночной стоимости дома и участка, цена одного квадратного метра варьируется от 32 до 35 тысяч рублей», - отметил Вячеслав Шагин.

В 2018 году в Сургутском районе планируется к сдаче 34 тысячи новых квадратных метров. Чтобы полностью их выкупить под нужды аварийщиков понадобится 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Такая сумма вряд ли найдется в районном или окружном бюджете. Тем не менее, местные чиновники надеются, что и в этом году темпы переселения людей из аварийных домов будут масштабными В прошлом году мы на эти цели потратили более 700 миллионов. В этом году сумма будет выше и это определенно позитивная тенденция, - говорит директор департамента.