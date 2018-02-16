В Сайгатина построят канализационно-очистные сооружения

В Сайгатина появятся новые канализационно-очистные сооружения. Работы начнутся с наступлением тепла, само оборудование – модульные сооружения мощностью до 200 кубометров в сутки – уже закуплено. Реализация проекта, что называется, под ключ обойдется бюджету Сургутского района примерно в 26, 7 миллионов рублей. По прогнозам, объект окупится уже в ближайшие годы – сегодня соответствующие службы вынуждены вывозить канализационные стоки, которые скапливаются в специальных емкостях, в Солнечный. На такое решение проблемы последние несколько лет тратилось до 8 млн рублей ежегодно.

«До 2012 года стоки в деревне Сайгатина откачивала канализационно-насосная станция. После того, как природоохранная прокуратура обязала нас организовать водоотведение, мы организовали вывоз сточных вод. - рассказал главный инженер МУП ТО «УТВиВ №1» Александр Крутовский. - Но мы понимали, что это временное решение проблемы. Был проработан вопрос, связанный с финансированием строительства КОС в Сайгатиной. Вся необходимая инженерная инфраструктура от канализационно-насосной станции и до будущих канализационных очистных сооружений проложена, поэтому с наступлением тепла начнутся работы по сборке модульных сооружений, до конца 2018 года они будут запущены».

Похожая ситуация сегодня сложилась еще в нескольких поселениях Сургутского района. Точно так же, машиной, стоки вывозят из Локосово и Русскинской. Суммарные затраты по трем поселениям превышают 14 миллионов рублей ежегодно. Современные КОС в этом году планируется построить и в Локосово.