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В Солнечном в 2018 году расселят 8 ветхих домов

Для поселка Солнечный тема аварийного и ветхого жилья, которое составляет 67 % жилого фонда, стоит остро. В рамках реализации муниципальной программы Сургутского района удалось расселись 17 многоквартирных аварийных домов. «Сроки переселения из непригодного жилья установлены, нарушения не допускаются. В этом году мы планируем обеспечить комфортными квартирами жителей восьми домов», - рассказывает журналистам глава поселения Солнечный Игорь Наумов

Дом 16 по улице Сибирской один из тех, что попадает под программу сноса. Жители жаловались, что находится там невозможно. Межведомственная комиссия признала его аварийным и уже сейчас ведется работа по расселению, часть семей уже получили новые квартиры. Департамент имущественных и земельных отношений проводит работу с каждым гражданином, есть необходимый перечень документов, который собирают жители, после чего можно приступать к переезду. Мы надеемся расселить этот дом в максимально короткие сроки. 16 семей здесь нуждаются в новом жилье, и они получат его до лета. Свободные площади для переселения имеются, - добавил глава поселения.

Позитивного опыта в данной проблеме Солнечному не занимать. Тамара Бодракова переселилась по программе из балка в капитальный дом летом прошлого года. Она с семьей из 5 человек жила в ветхом доме 18 лет и постоянно сталкивалась с такими неприятностями, как запах канализации, подтопление подвала, а главное страх пожара. «Сейчас я действительно счастлива. При сборе документов я не сталкивалась с сложностями, все сделали быстро, администрация очень помогла. Соседи также переезжают, и все очень довольны», - говорит Тамара.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 157, комментариев: 0


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