В Лянторе может появиться благоустроенная набережная

В Лянторе могут реализовать проект благоустройства набережной реки Пим. Окончательное решение будет принято жителями поселка в ходе рейтингового голосования 18 марта. Об этом рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина во время встречи с журналистами:

«Проект новой набережной в Лянторе является частью программы благоустройства общественных пространств в поселениях Сургутского района. На 2018 год у нас на эту программу заложено 80 миллионов рублей. Из них федеральный бюджет выделил 3 миллиона рублей, округ – 8 миллионов рублей, и почти поровну – 30 и 36 миллионов – поделили между собой бюджеты Сургутского района и поселений. Но, что особенно приятно, 1 миллион рублей получен в виде инициативного бюджетирования населением муниципалитета».

Финансирование, полученное от жителей Сургутского района, пойдет на благоустройство дворовых территорий в Солнечном и Федоровском, при этом общая стоимость работ в первом составит 13 миллионов рублей. По словам Дины Кузьминой, институт инициативного бюджетирования будет развиваться, причем работу планируют проводить не только с жителями, но и с бизнес сообществом. В ближайшие годы софинансирование проектов благоустройства населением станет главным критерием их одобрения, заключила Дина Кузьмина.