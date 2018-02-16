​Сургутские подразделения Росгвардии провели спортивные соревнования между собой

В преддверии Дня защитника Отечества в Сургутских подразделениях Росгвардии по ХМАО - Югре состоялась Спартакиада, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Югре.

В спортивных состязаниях приняли участие команды подразделений Росгвардии по Югре, Сургутский МОВО, ОМОН, СОБР, а также УФСИН России по ХМАО-Югре ОСН «Север».

Бойцы соревновались два дня, в таких дисциплинах, как мини футбол, волейбол и настольный теннис.

В упорной борьбе, по итогам испытаний были выявлены победители

в личном первенстве:

место - сержант полиции Владимир Роговой - ОМОН г.Сургут место - сержант полиции Денис Меньшиков Сургутский МОВО место - лейтенант полиции Дмитрий Хиран - ОМОН г.Сургут

Всем победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и медали.

В командном первенстве: