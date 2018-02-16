​Сургутские подразделения Росгвардии провели спортивные соревнования между собой

В преддверии Дня защитника Отечества в Сургутских подразделениях Росгвардии по ХМАО - Югре состоялась Спартакиада, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Югре.
В спортивных состязаниях приняли участие команды подразделений Росгвардии по Югре, Сургутский МОВО, ОМОН, СОБР, а также УФСИН России по ХМАО-Югре ОСН «Север».
Бойцы соревновались два дня, в таких дисциплинах, как мини футбол, волейбол и настольный теннис.
В упорной борьбе, по итогам испытаний были выявлены победители
в личном первенстве:
- место - сержант полиции Владимир Роговой - ОМОН г.Сургут
- место - сержант полиции Денис Меньшиков Сургутский МОВО
- место - лейтенант полиции Дмитрий Хиран - ОМОН г.Сургут
Всем победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и медали.
В командном первенстве:
- место - команда ОМОН г.Сургут
- место - команда Сургутского МОВО
- место - команда СОБР г.Сургут
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00