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​Сургутские подразделения Росгвардии провели спортивные соревнования между собой

В преддверии Дня защитника Отечества в Сургутских подразделениях Росгвардии по ХМАО - Югре состоялась Спартакиада, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Югре.

В спортивных состязаниях приняли участие команды подразделений Росгвардии по Югре, Сургутский МОВО, ОМОН, СОБР, а также УФСИН России по ХМАО-Югре ОСН «Север».

Бойцы соревновались два дня, в таких дисциплинах, как мини футбол, волейбол и настольный теннис.

В упорной борьбе, по итогам испытаний были выявлены победители

в личном первенстве:

  1. место - сержант полиции Владимир Роговой - ОМОН г.Сургут
  2. место - сержант полиции Денис Меньшиков Сургутский МОВО
  3. место - лейтенант полиции Дмитрий Хиран - ОМОН г.Сургут

Всем победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и медали.

В командном первенстве:

  1. место - команда ОМОН г.Сургут
  2. место - команда Сургутского МОВО
  3. место - команда СОБР г.Сургут

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Сегодня в 15:11, просмотров: 150, комментариев: 0


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