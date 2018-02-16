​Правительство выделит средства на повышение МРОТ в регионах из резервного фонда

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство выделит регионам деньги для ускорения повышения минимального размера оплаты труда, сообщает «РБК».

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. «Было принято решение у нас по повышению обязательств в части МРОТа, что не было учтено в законах о бюджетах субъектов Российской Федерации», — отметил Силуанов.

По его словам, этот год станет последним сложным годом с точки зрения финансов, так как правительство выполнит майские указы президента, а затем рост зарплат бюджетников будет сопровождаться и ростом зарплат по экономике в целом, которые приведут и к увеличению доходов бюджета от НДФЛ.