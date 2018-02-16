​Сургутянка умерла во время перелета в Москву

15 февраля в 18:50 на запасном аэродроме города Кирова экстренно приземлился самолет, который следовал по маршруту Сургут - Москва, об этом порталу Свойкировский сообщили в Победилово.

- Самолет авиакомпании «Победа» пролетал над Кировской областью. Состояние здоровья одного из пассажиров ухудшилось и экипаж принял решение произвести вынужденную посадку в Кирове. Аэропорт вызвал бригаду скорой помощи к трапу самолёта, дальше медики работали с пассажиром, - пояснили в аэропорту.

В 22:10 самолет вылетел из Кирова в Москву. Пассажиром, из-за которого экипаж решил посадить самолет, была 28-летняя сургутянка. Обстоятельства и причины смерти пассажирки выясняются.