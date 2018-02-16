Заместитель губернатора Тюменской области расскажет о новых программах государственной поддержки бизнеса

20 февраля в технопарке заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков представит фабрику проектов «Государственная поддержка бизнеса – 2018» и поделится с предпринимателями и инвесторами самой последней информацией о том, как изменились региональные программы поддержки и какие новые финансовые инструменты появились по линии федеральных институтов.

Участники фабрики проектов узнают, как получить микрозаймы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» под 3 процента годовых. Кроме того, гостей мероприятия ждет биржа контактов, круглый стол для представителей муниципальных образований юга региона, а также выставка банков-партнеров и организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса.

Регистрация доступна по ссылке.