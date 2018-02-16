​Сделка по созданию СП Сбербанка с «Яндексом» должна быть закрыта в марте

Сбербанк намерен закрыть сделку по созданию совместного предприятия с «Яндексом» уже в марте 2018 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление президента банка Германа Грефа.

«Я думаю, что в марте месяце мы объявим о завершении этой сделки», – сказал он. По его словам, Сбербанк рассчитывает на базе «Яндекс.Маркета» создать самый большой электронный ритейлер в России.

Инвестиции Сбербанка в СП оцениваются в 30 млрд руб. Ранее сообщалось, что в целом инвестиции стороны в предприятие составят 60 млрд руб. без учета будущей синергии.