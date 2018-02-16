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​СурГПУ начал сотрудничать с ведущим университетом Казахстана

Филологи двух университетов разработают совместные образовательные программы

12 февраля делегация СурГПУ вернулась из научной командировки в Казахстан не с пустыми руками. Руководитель делегации, заведующий кафедрой филологического образования и журналистики Николай Ганущак провёл ряд встреч с руководством Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва. Результатом стал Договор между филологическими факультетами ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан) и СурГПУ (Россия).

Начало положено

Направления сотрудничества касаются организационного и научно-методического обеспечения учебного процесса по филологическим специальностям, развития совместных программ дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной подготовки научных и педагогических кадров высшей квалификации, исследования в области педагогических, гуманитарных и общественных наук. Договор раскрывает новые возможности для международных связей перед Сургутским педагогическим университетом.

Работы студенток СурГПУ признаны лучшими

Еще одна приятная новость: в Казахстане на V Международной научной студенческой конференции «Русский язык в XXI веке: исследования молодых», а это основное мероприятия, в котором приняли участие филологи СурГПУ, доклады наших студенток получили высокую оценку специалистов. Так, доклад Светланы Тарасовой «Особенности антропонимической номинации в сатирических рассказах М.М. Зощенко» был признан лучшим среди сорока участников и удостоен диплома I степени. Доклад Марии Мининой «Особенности названий команд КВН (на примере Тюменской области России и Казахстана) стал лучшим среди 16 участников и удостоен диплома I степени. Диплом III степени получила Валерия Первухина за доклад «Проявление межъязыковой интерференции в письменных творческих работах учащихся-инофонов».

В работе секций принимали участие студенты из разных вузов Казахстана, России, Украины, Польши, Китая и Нидерландов.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 116, комментариев: 0


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