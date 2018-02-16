Штаб Навального «сломал без особого труда» блокировку их сайта

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что сайт navalny.com остается доступным, не смотря на граничение доступа, поскольку «их механизм «блокировок» ломается без особого труда», сообщает «Meduza».
Эту информацию подтвердили некоторые пользователи твиттера. По их словам сайт действительно открывается у ряда провайдеров.
Каким образом был «сломан» механизм блокировок, Волков не сообщил, назвав это в разговоре с «Ведомостями» «блестящей работой технологической команды».
Спартакиаде национально-культурных объединений — быть // общественник Давид Егшатян, 22 февраля в 12.00