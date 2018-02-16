​Крым, Башкоркостан, Краснодарский край – куда поедут отдыхать школьники Сургута летом?

1 марта в Сургуте начнется прием заявлений от родителей на бесплатные путевки для школьников.

За счет бюджетных средств, а это почти 120 миллионов рублей, отдохнут более 16 тысяч детей. Для них распахнут свои двери детские лагеря на территории города, округа и за его пределами: в Тюменской области, республиках Крым и Башкортостан, Краснодарском крае. Кроме того, градообразующие предприятия организуют выезд около восьми тысяч ребят в климатически благоприятные регионы России.

«Как и в прежние годы, вся работа комиссии по организации отдыха и оздоровления детей нацелена на то, чтобы отдых сургутян был качественным и безопасным, вне зависимости от того, состоится он на территории города или за его пределами», - подчеркнул замглавы Сургута Александр Пелевин на пресс-конференции.

Директор департамента образования Администрации Сургута Анна Томазова уточнила, что в соответствии с законодательством каждый ребенок в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающий в Сургуте, может претендовать в течение года на получение трех бесплатных путевок в детские оздоровительные организации. Причем одна из них - за пределы Югры. Родители оплачивают только проезд к месту отдыха и обратно. Также возможна доплата по специальным или дополнительным программам. Подать заявление на получение путевки можно двумя способами: в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг или обратившись в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

На территории Сургута смогут отдохнуть более 13 тысяч детей. Запланировано открытие 57 лагерей, в том числе: 54 - с дневным пребыванием детей, 2 палаточных (МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин») и один лагерь труда и отдыха. На базе негосударственных организаций (ЧОУ гимназия во имени Святителя Николая Чудотворца, ЧАУ «Лингва», ООО «Английский клуб», общественная организация ДОСААФ, АНО «Сургутский институт экономики, управления и права») отдохнут 745 детей, что на 270 больше, чем в прошлом году.

778 ребят смогут поправить здоровье в детских организациях на территории округа и 2267 детей в Тюменской области, республиках Крым и Башкортостан, Краснодарском крае. 45 путевок выделено на санаторно-курортное лечение по типу «Мать и дитя» для детей с ограниченными возможностями, еще 200 путевок в Краснодарский край предусмотрены для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стоит отметить, что ежегодно школьники Сургута имеют возможность получить наградные путевки от Министерства образования и науки Российской Федерации в международный детский центр «Артек» Республики Крым, всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена» Краснодарского края.