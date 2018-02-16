​Скелетонист Никита Трегубов заработал серебро на Олимпиаде. Это шестая медаль для России

Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль зимней Олимпиаде, сообщает «Meduza».
По данным ТАСС он совершил четыре попытки по сумме которых показал результат 3 минуты 22,18 секунды.
Первое место в соревнованиях по скелетону занял спортсмен Юн Сун Бин из Южной Кореи с результатом 3 минуты 20,55 секунды. Бронзу получил британец Доминик Парсонс. Его результат — 3 минуты 22,20 секунды.
Спартакиаде национально-культурных объединений — быть // общественник Давид Егшатян, 22 февраля в 12.00