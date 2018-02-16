​Путин поставил перед коллегией Генпрокуратуры задачу провести честные выборы

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что ведомство должно усилить надзор за следствием, следить за ценами на услуги ЖКХ, оперативно реагировать на сообщения о задержках зарплат и бороться с незаконным уголовным преследованием предпринимателей, сообщают «Ведомости».

Вторым приоритетом Путина стали честные выборы, а также он поручил прокуратуре усилить надзор за органами следствия на всех уровнях.

«Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость», – объяснил президент прокурорам.

Владимир Путин заверил, что работа по либерализации законодательства в предпринимательской области будет продолжена: «Это значит, что нужно будет подумать, и мне нужна будет ваша помощь, нужен ваш профессиональный совет: какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства». С этим вопросом еще много других связано, уверен президент, но «это существенный элемент в выстраивании наших отношений в экономике, чтобы она дышала свободно».