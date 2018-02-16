В Санкт-Петербурге состоялся юбилейный X Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые интеллектуалы России», приуроченный ко Дню российской науки. В Форуме приняли участие 231 человек из 13 городов и регионов Российской Федерации: Старого Оскола, Уфы, Кировограда, Тулы, Крымска, Братска, Читы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара Республики Коми, Великого Новгорода и др. Сургут представляли учащиеся лицея В.И. Хисматулина и школы № 31. В общем зачете команда Сургута набрала 407 баллов и стала абсолютным победителем, получив диплом «Гран-При» и главный приз – «Корабль знаний».
Сургутские школьники взяли Гран-при форума «Молодые интеллектуалы России»
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