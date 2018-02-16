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​Сургутские школьники взяли Гран-при форума «Молодые интеллектуалы России»

В Санкт-Петербурге состоялся юбилейный X Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые интеллектуалы России», приуроченный ко Дню российской науки. В Форуме приняли участие 231 человек из 13 городов и регионов Российской Федерации: Старого Оскола, Уфы, Кировограда, Тулы, Крымска, Братска, Читы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара Республики Коми, Великого Новгорода и др. Сургут представляли учащиеся лицея В.И. Хисматулина и школы № 31. В общем зачете команда Сургута набрала 407 баллов и стала абсолютным победителем, получив диплом «Гран-При» и главный приз – «Корабль знаний».


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Сегодня в 10:28, просмотров: 174, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 11:01
Очевидно, что это успех департамента образования, а вот где результаты деятельности галушкиных отпрыскофф, давно пора поднять вопрос Чем занимается Отдел молодежной политики? Чем занимается кафе "Собеседник", чем занимается "Медиацентр", Центр молодежного дизайна, Центр молодежных инициатив, центров много толку нет

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