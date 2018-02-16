Министр культуры Владимир Мединский заявил, что нельзя судить о фильме по рейтингам на сайте «Кинопоиск». По его мнению, рейтинг на данном сайте легко модерируется, сообщают «Ведомости».

Один из студентов задал ему вопрос, можно ли оценивать фильмы не по собранной кассе в кинотеатрах, а по зрительской оценке – к примеру, по оценкам пользователей «Кинопоиска». Студент отметил, что оценки зрителей лучше отражают ценность фильмов, чем сборы в кинотеатрах.

Мединский частично согласился, что сборы фильмов далеко не всегда правильно определяют художественную ценность картин. Тем не менее оценки «Кинопоиска» он объективными не считает: «Это смешно. Эти оценки модерируются вручную очень легко. На раз-два. И сотрудники «Яндекса» это прекрасно знают».

Министр также подчеркнул, что знает о многократны случаях, когда боты обрушивали оценки российских картин на «Кинопоиске».