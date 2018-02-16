​«Родительский патруль» вышел на дороги Сургута

Активисты «родительского патруля» Сургута организовали профилактический рейд с сотрудниками ГИБДД. Как сообщает пресс-служба автоинспекции, они призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. С водителями были проведены беседы и вручены памятки-письма, в которых школьники призывали быть более внимательными, осторожными, соблюдать скоростной режим. Не остались без внимания и пешеходы, для которых родители подготовили памятки и напомнили о том, как нужно вести себя на проезжей части и в жилых зонах, рассказывая о возможных неприятностях, которые могут ждать на дорогах, о самых распространенных «дорожных ловушках» и, повторяя правила перехода проезжей части.

От родителей 44 школы эстафета проведения рейдовых мероприятий перешла к «родительскому патрулю» «Перспективы», который в субботу, 17 февраля.