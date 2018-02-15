Сколько зарабатывают летчики «Аэрофлота»?

В зависимости от стажа, максимальный размер среднемесячной зарплаты пилотов дальнемагистральных воздушных судов составляет 650 тыс. рублей в месяц. Как сообщает РИА «Новости», с начала года в ПАО «Аэрофлот» существенно подняли зараплату командирам воздушных судов.

При этом для максимального размера выплат необходим стаж работы не менее трех лет, а также полетное время на уровне 90 часов в месяц (900 часов за календарный год) при наличии письменного согласия. В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.

Кроме того, в целях привлечения на работу квалифицированного летного состава в «Аэрофлоте» действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве (не менее 300 тысяч рублей).