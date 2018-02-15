1000 российских чиновников увалили за год из-за утраты доверия

Генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал, что более тысячи российских чиновников уволили за год в связи с утратой доверия. К дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения привлечено около 30 000 должностных лиц, сообщают «Ведомости».

«В целом в вопросах борьбы с коррупцией мы сейчас находимся в принципиально другой реальности по сравнению с 2008 г., когда был принят первый национальный план противодействия коррупции», – считает Чайка. Он пояснил, что сейчас сформирован значительный массив антикоррупционного законодательства, наработана практика его применения.

Он напомнил о том, что Госдума приняла закон о создании в России реестра уволенных в связи с утратой доверия, в который вносятся сведения о людях, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.