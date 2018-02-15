​Делегация из Югры во главе с Комаровой представит инвестпредложения на российском инвестиционном форуме

Делегация из Югры во главе с Натальей Комаровой будет работать на российском инвестиционном форуме, который состоится 15-16 февраля в Сочи, сообщает администрация Югры.

В состав делегации войдут заместители губернатора, руководители департаментов промышленности, строительства, информационных технологий, главы Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, руководители окружных организаций инфраструктуры поддержки и развития инвестиций.

Деловая программа предстоящего форума состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» и «Улучшая качество жизни». Запланировано выступление Натальи Комаровой на панельной сессии «Социальное предпринимательство как ресурс развития регионов», где будет представлен обширный опыт и успешные практики автономного округа в части поддержки и развития этого направления.

Также программа губернатора включает подписание соглашений о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сбербанк России», проведение рабочих встреч с представителями руководства банка ВТБ, Ростелекома.