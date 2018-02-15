Двое жителей Югры вошли в число победителей в конкурсе «Славим человека труда»

В Салехарде завершился конкурс «Славим человека труда» в отрасли «Народные художественные промыслы», сообщает администрация Югры.
В конкурсе приняли участие 33-и мастера из Югры и ЯНАО, Свердловской Тюменской и Челябинской областей.
В число победителей вошли двое жителей Югры. Сергей Лукьянчиков из Нягани стал обладателем главного приза конкурса в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева», Анатолий Пельметников из п. Аган Нижневартовского района завоевал третье место в номинации «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога».
Зачем сургутянам «Музей под открытым небом»? // председатель сургутского «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин, 20 февраля в 12.00