​В Сургутском районе запускают интернет-кампанию «Дороги Югры без пьяных водителей!»

С начала этого года на дорогах Сургутского района задержано 50 водителей в нетрезвом состоянии.

Для профилактики ДТП с участием пьяных водителей на территории Сургутского района с 19 февраля по 19 марта стартует социальная интернет-компания «Дороги Югры без пьяных водителей!».

Главным сообщением кампании будут призывы «Я не пью за рулем!», «Пьяный за рулем, гибель всех», «Выпил – за руль не садись», #ДОРОГИЮГРЫБЕЗПЬЯНЫХВОДИТЕЛЕЙ.

Госавтоинспекция Сургутского района призывает всех неравнодушных граждан, спортсменов, популярных людей, блогеров, артистов, теле и радио ведущих присоединится к данному мероприятию.

Участники интернет кампании в поддержку акции должны разместить в интернете селфи с призывами или плакатами на заданную тематику.

Так же участники могут прислать фото для размещения на официальной странице в Instagram Госавтоинспекции Сургутского района на электронный адрес iuvysokova2@mvd.ru