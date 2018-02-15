​В Сургутском районе запускают интернет-кампанию «Дороги Югры без пьяных водителей!»

С начала этого года на дорогах Сургутского района задержано 50 водителей в нетрезвом состоянии.
Для профилактики ДТП с участием пьяных водителей на территории Сургутского района с 19 февраля по 19 марта стартует социальная интернет-компания «Дороги Югры без пьяных водителей!».
Главным сообщением кампании будут призывы «Я не пью за рулем!», «Пьяный за рулем, гибель всех», «Выпил – за руль не садись», #ДОРОГИЮГРЫБЕЗПЬЯНЫХВОДИТЕЛЕЙ.
Госавтоинспекция Сургутского района призывает всех неравнодушных граждан, спортсменов, популярных людей, блогеров, артистов, теле и радио ведущих присоединится к данному мероприятию.
Участники интернет кампании в поддержку акции должны разместить в интернете селфи с призывами или плакатами на заданную тематику.
Так же участники могут прислать фото для размещения на официальной странице в Instagram Госавтоинспекции Сургутского района на электронный адрес iuvysokova2@mvd.ru
Зачем сургутянам «Музей под открытым небом»? // председатель сургутского «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин, 20 февраля в 12.00