Чайка сообщил о 24 терактах, предотвращенных в 2017 году в России

Генпрокурор России Юрий Чайка на итоговой коллегии ведомства сообщил, что в 2017 году количество преступлений экстремистского характера выросло за год на пять процентов.

По его словам, силовиками было пресечено 1,5 тысячи экстремистских преступлений, в основном связанных с распространением в интернете различных призывов, но установлено лишь 972 лица, их совершивших. Также в стране за прошлый год удалось предотвратить 24 теракта.