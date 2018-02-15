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Чайка сообщил о 24 терактах, предотвращенных в 2017 году в России

Генпрокурор России Юрий Чайка на итоговой коллегии ведомства сообщил, что в 2017 году количество преступлений экстремистского характера выросло за год на пять процентов.

По его словам, силовиками было пресечено 1,5 тысячи экстремистских преступлений, в основном связанных с распространением в интернете различных призывов, но установлено лишь 972 лица, их совершивших. Также в стране за прошлый год удалось предотвратить 24 теракта.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 127, комментариев: 0


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