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​«Газпром нефть» сдвинула «Сургутнефтегаз» с третьей строчки лидеров добычи нефти и газа

«Газпром нефть» взошла на пьедестал лидеров добычи нефти по итогам 2017 года, выбив из тройки лидеров «Сургутнефтегаз», сообщает «Интерфакс».

«Сургутнефтегаз», согласно его отчету по РСБУ, по итогам 2017 года добыл 60,54 млн тонн нефти. В то время как «Газпром нефть» добыла в 2017 году 62,3 млн тонн нефти.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя это, заявил «Интерфаксу»: «Газпром нефть" динамично наращивала добычу на протяжении нескольких лет, наша стратегическая задача - выйти на объём 100 млн тонн углеводородов в год. В прошлом году большой вклад в рост добычи нефти нашей компании внесло развитие новых крупных проектов в арктической зоне - Новопортовского, Восточно-Мессояхского и Приразломного месторождений. Мы не только хотим продолжать наращивать добычу, мы хотим увеличивать ее эффективность и технологичность, без этого невозможна работа с трудноизвлекаемыми запасами».

«Тройка первых» в отечественной нефтянке не менялась последнее десятилетие: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз».


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Сегодня в 16:42, просмотров: 190, комментариев: 0


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